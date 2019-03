Qué hacer para prevenir el daño al oído

La pérdida auditiva permanente puede ocurrir casi de manera instantánea si no se protege contra la exposición de ruidos.

México.- Es gradual y es una parte normal del proceso de envejecimiento, la pérdida auditiva. Pero el ruido excesivo es la principal causa. La pérdida auditiva permanente puede ocurrir casi de manera instantánea si no se protege contra la exposición a ciertos ruidos.

PROTEGERSE DEL RUIDO:

• Si el nivel de sonido en el trabajo es mayor a 85 dB, disminuya el nivel de ruido o use protección auditiva.

• Bájele el volumen a su televisor, estéreo y iPod.

Tenga un cuidado más especial si usa auriculares o tapones.

• Tenga cuidado de no subirle mucho el volumen al radio del auto, para compensar el ruido del motor o del viento.

• Use filtros de ruido personalizado o tapones sólidos si va a conciertos de rock o a discotecas, y no esté cerca de parlantes muy altos.

• Use auriculares canceladores de ruido o tapones sólidos si maneja equipos ruidosos como taladros, o podadoras de grama…

EVITAR EL DAÑO POR OBJETOS EXTRAÑOS:

• No use hisopos de algodón para limpiar sus oídos; puede que empuje el cerumen hacia el tímpano y puede aumentar la producción de cerumen y/o dañar el tímpano.

• Evite lavar con agua sucia para prevenir infecciones en el oído.

LOS DECIBELES

Los decibeles (dB) miden la intensidad del sonido: desde 0 dB, que es el sonido más débil que el oído humano puede detectar, hasta el sonido de un cohete cuando despega, que puede exceder los 180 dB.

Los expertos normalmente consideran que la exposición a más de 85 dB puede ser peligrosa, lo que significa que las cosas como motos, auriculares y cortadoras de césped tienen un potencial que conduce a la pérdida auditiva permanente.