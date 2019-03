Fracasan las ZEE de Peña Nieto

EN MATERIA ECONÓMICA, CON ESTE PLAN, NO SE MEJORARON LOS MARCOS FISCALES Y REGIONALES.

Lleva casi dos años que se aprobaron las llamadas Zonas Económicas Especiales (ZEE) y nada ha ocurrido. Ni el gobierno federal del entonces presidente Enrique Peña Nieto, ni de los gobiernos estatales involucrados en el proyecto, mejoraron los componentes estratégicos como el marco regulatorio y el económico.

De nada sirvió el proyecto en el papel, dejado en manos del oaxaqueño Gerardo Gutiérrez Candiani, ya que no se potencializaron las ventajas naturales y regionales con las que cuenta cada zona.

El marco regulatorio fue impulsado por el Partido Revolucionario Institucional en el Congreso a fin de otorgar certidumbre jurídica al sector productivo. Pero no se impulsó la regulación en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Campeche, Tabasco, Puebla y otros más.

En materia económica no se mejoraron los marcos fiscales y regionales. Ávidos de ingresos, no cambiaron los impuestos federales, estatales y locales, además no ofrecieron facilidades administrativas y aduaneras, entre otras.

En infraestructura, las vías de comunicación marítima, aérea y/o terrestre no mejoraron; el nivel de industrialización se estancó; se mantuvo la extracción de recursos naturales; no aumentaron los servicios de almacenamiento, logística y de exportación, y los servicios turísticos, entre otros.

Las Zonas Económicas Especiales, de nada sirven en la actualidad.