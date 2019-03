¡Engordan el caldo!

*PALMA DENIGRA AL PERSONAL AL AS02; IMP A LAS ÓRDENES DE NAHLE; YULIANA, LA YEGUA DE TROYA-SIPA EN DG 1.-Acuso recibo del caso de constante hostigamiento, acoso laboral y tráfico de influencias; esto aunado al ambiente de estrés derivado de la reforma energética en el que cualquier momento, el sustento familiar peligra en contra de la Coordinación de Mantenimiento, Confiabilidad a Instalaciones Marinas al AS02; CMCIM AS02, a cargo de HÉCTOR JUAN PALMA HERNÁNDEZ (F330983)…. Hay un ambiente insalubre de trabajo e infringe leyes y reglamentos, que por la necesidad de tener el ingreso se ha tenido que sobrellevar llegando al extremo del abuso de la integridad moral de los trabajadores con represalias, amenazas e intimidaciones…Daré más detalles… 2.-Otros que sí fueron a Tula y solo para hacer el caldo gordo, fueron los del INSTITUTO MEXICANOS DEL PETRÓLEO… Quienes cobran y no tienen ni presupuesto… Por ende poco trabajo y nadie dice nada… El director no se pronuncia, solo atiende lo relacionado a la refinería, o sea, lo que a ROCÍO NAHLE se le ofrezca, como estudios de suelo; ocupan un piso completo del edificio del IMP, para estos trabajos, y los laboratorios continuan sin trabajo… 3.-Por si no fuera poca toda la corrupción exhibida en esta columna periodística, los de SIPA juegan al caballo de Troya con el DG, pues pusieron a YULIANA TOVAR, la sobrina incómoda de TOVAR IGLESIAS, gerente SIPA para Aguas Someras, y así tener ocupados a los de la 4T, con tal de seguir operando y enterarse de todo lo que hace el DG en el piso 2 de la Pirámide de Villahermosa cuando llega a Tabasco… YULIANA viene de Poza Rica, donde firmó planta y estuvo mucho tiempo por asistencia técnica desde hace dos años que entró a PEMEX… Habrá más…