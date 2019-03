Pide mayores oportunidades

Ciudad de México.– Luego del grato sabor de boca que dejaron los microestrellas del CMLL durante su participación en la función de Homenaje a Dos Leyendas, Mije comenta a Grupo Cantón que el público y todo mundo ya saben de qué están hechos, por lo que pidió a los programadores de la empresa que haya mayor continuidad para ellos.

“Para nosotros fue muy importante que nos incluyeran en una función de esta naturaleza, y damos gracias a la empresa, pero ya demostramos de qué estamos hechos y ahora esperamos que nos permitan estar en un Aniversario, en un Campeonato, en luchas de apuestas máscara contra máscara, o de cabelleras.

“Aunque el público no nos ha visto muy continuamente en la Arena México, nuestro trabajo ha sido arduo, pero espero que nos den después de esto un poco más de continuidad, porque la gente lo está pidiendo, y si nos programaron aquí es porque ellos nos han puesto en este lugar; espero que algún día el mismo público nos vea más arriba, porque ellos nos han colocado como la cereza del pastel. Somos cien por ciento profesionales como los grandes, creo que lo hemos demostrado y nos hemos ganado ese lugar y podemos luchar donde nos pongan”, sentencia.

Agrega que no solamente son personajes favoritos de los niños, sino de la gente de todas las edades, pues en este deporte el tamaño no importa, por tal motivo no quita el dedo del renglón en la posibilidad de internacionalizarse, ya que a las mini estrellas las piden en todos lados. “Esperamos que algún día nos den la oportunidad de luchar en Japón o en cualquier otro lado del mundo, porque nosotros somos tan buenos como los gladiadores de talla normal”, señala.

Se dijo dispuesto a apostar su máscara contra cualquiera de los luchadores técnicos, pero asegura que no es tan fácil y primero le tendrán que demostrar que pueden con él para poder responderles. “Quieren máscara contra máscara, quieren campeonato, lo que gusten, yo estoy para eso y lo que ordenen, pero que me demuestren que pueden darme batalla”, finaliza.