¡Michael Jackson está vivo!

Y si no me creen, váyanse a dar una vuelta al CC1, pues el espectáculo que ustedes verán simplemente lo revive, si, al Rey del Pop, nuestro ídolo mundial, ¡el mismísimo Michael Jackson! Forever es el nombre del espectáculo y en cuanto surgió la idea y fue aceptada por la familia Jackson, mi socio y amigo de tantos años, mi queridísimo Alex Gou, corrió a los EU para adquirir dicho espectáculo y pues se logró el niño. Muchos meses de preparación para dejar un show impecable, tal y como lo hubiese hecho el mismo Michael, aunque de alguna forma lo hizo él, pues el último show con el que Michael Jackson daría la gira del adiós por todo el mundo, que llevaría por nombre This is it , requirió de un esfuerzo tremendo por parte de la producción pero sobre todo del mismo Jackson quien dedicó horas y horas para poder escoger a los bailarines que lo acompañarían en dicha gira, y ¿qué creen? ¡Can, can, can, can, can, can!

Pues varios de ellos son los que están precisamente en Forever y cada que bailan con ese gran talento se le pone la piel chinita a los ahí presentes, y qué decir cuando suena la música de primer mundo como es la del artista, ¡la gente se vuelve loca! Michael Jackson es un inmortal, con decirles que mi sobrino Íñigo de 4 años, de quien es su ídolo absoluto, se preparó con todo para ir a audicionar para un número musical que la obra lleva con un niño, claro que como todos eran de 10 años y el solo tene 4 añitos; no ganó el primer lugar pero ganó el segundo, porque no es que sea mi sobrino, pero ¡la mueve bailando de una manera excepcional! Y La Toya Jackson quedó prendada de mi sobrino y ya hasta le dijo que para el próximo show ahí va a estar, así que no se me ataruguen y vayan, que esta es su última semana en México. He dicho