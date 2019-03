‘Me urgía salir del América’: Diego Lainez

El ahora jugador del Betis señaló que ya tenía planeado emigrar de Coapa para ir a Europa.

México.- Durante una entrevista con portal Goal, el futbolista tabasqueño Diego Lainez expresó que ya anhelaba desde tiempo atrás su salida del América para llegar a un club europeo, en que pudiera desarrollarse futbolísticamente en un nivel más alto.

Tras haber sido destacado como uno de los jugadores juveniles más prometedores del mundo, el ahora jugador del Betis de la Liga Española agregó: “Era algo que quería y que necesitaba ya para seguir creciendo como futbolista. Un poco de tiempo atrás ya lo quería (salir del América). Creo que terminar acá de formar todos los aspectos en los que se trabaja era importante.

“Estoy muy contento de que América me haya dado su apoyo para ésto, y agradecido con el Club Betis por la oportunidad”, expresó el futbolista tabasqueño.

CON PARTICIPACIÓN

Por otra parte, Lainez habló sobre su momento con el Betis, y resaltó que ha tenido mucha participación, a pesar de haber caído en un racha de juegos sin minutos.

“A mi entender he tenido muchos minutos. Las circunstancias se han dado, y en los últimos partidos no he tenido tantos minutos, pero desde que llegué he tenido minutos y mucha participación. Estoy feliz por ello, y es parte de ésto. El primer año siempre es así”,dijo.

Sobre si jugará la Copa Oro o el Mundial Sub 20, el atacante no quiso meterse en problemas, y aseguró que respetará la decisión que tome la Femexfut.