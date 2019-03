El personaje de La Vero sí regresa a La casa de las flores

Verónica Castro no aparecerá en la serie, eso ya todos lo sabemos. Pero su personaje sí, y será en secuencias de flash back que vayan al pasado de Virginia de la Mora. Manolo Caro aplicará lo mismo que ocurrió en la secuela de Mamma Mía! con Meryl Streep, y relatará aspectos sobre la vida de la matriarca de la familia, pero cuando era una veinteañera; y sin querer queriendo, La Vero seguirá presente en la segunda temporada de la exitosa teleserie. Por cierto, de concretarse la presencia de Silvia Pinal en La casa de las flores -lo cual no veo muy viable- será para dar vida a la mamá del controvertido personaje gay que interpreta Juan Pablo Medina.

Antes de Semana Santa, arranca Cuna de lobos

Ahora sí, es un hecho. Será en la primera quincena de abril cuando comiencen las grabaciones de Cuna de lobos, bajo la producción de Giselle González. Aún no pueden confirmar al elenco pues continúan haciendo los últimos castings; aunque en mis pesquisas me enteré que el nombre de Verónica Merchant sigue como primero en la lista para ser Catalina Creel; sin embargo, todo puede suceder. En unos cuantos días conoceremos la decisión final. ¿Quién será la nueva Rubí? Muchos comentan que la bella Claudia Martín será la nueva Rubí, que hace años interpretó Bárbara Mori. La elección a muchos nos parece perfecta. Sin embargo, esta semana comenzaron nuevos castings para encontrar a la protagonista. Y la consigna es que la actriz no rebase los 22 años. Así que todo puede cambiar.

Notas y más notas

Después de muchos meses de espera, Genoveva Martínez está por retomar las grabaciones de su unitario Esta historia me suena; y para los que preguntan, María José sigue incluida en el elenco. Su trabajo en TV Azteca no se cruzará con el estreno de este nuevo programa, así que no habrá problema… Los arrebatos temperamentales no terminan bien. Y dejan cicatrices. Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, hizo aflorar resentimientos familiares al atacar a Michelle Salas, y luego a Sylvia Pasquel. ¿Su actitud es preámbulo de problemas más profundos entre los tres hermanos (Silvia, Alejandra, Luis Enrique)? ¿Serán los primeros destellos de pleitos fraternales en otra familia artística, como los casos de Cantinflas, Juan Gabriel, etc.? ¿Y, Frida tenía derecho a remover heridas dolorosas, como el recuerdo de la relación amorosa, y el rompimiento, entre Silvia Pinal-Fernando Frade-Silvia Pasquel; y todo lo que siguió a ello? Aquí termino, la próxima semana, más nombres…