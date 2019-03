* NO ESTUVO EN TULA, PERO LOZADA REGRESA; IMP SOLO ENGORDA EL CALDO; YULIANA, LA YEGUA DE TROYA-SIPA EN DG

Denuncia al 9933989844 y z-tella@ hotmail.com…. 1.-En torno al evento de Tula, otro de los ausentes y para los que preguntan por el director de Pemex Exploración y Producción (PEP), me dicen de arriba que pronto veremos de regreso a MIGUEL LOZADA. Me comentan que tras la investigación en donde preguntaron hasta quiénes fueron los padrinos de bautizo y el cura que ofició la misa, LOZADA al parecer libró el enorme escollo y no solo regresará blindado y curado de espanto, sino con la bendición de la 4T. Al tiempo… 2.-Otros que sí fueron a Tula y solo para hacer el caldo gordo fueron los del INSTITUTO MEXICANOS DEL PETRÓLEO (foto en mi Face) El 1 a la derecha es JORGE OCHOA MORALES, encargado de la Dirección de Administración, súper priísta, La 2 a su derecha MARÍA TERESA PÉREZ Y CARBAJAL, gerente de ingeniería. El 3 es el director general MARCO ANTONIO OSORIO BONILLA, brazo derecho del director anterior ERNESTO RÍOS PATRÓN, y quien le cubre las transas. El 4 es RAÚL LÓPEZ CHÁVEZ. El 5 es FLORENTINO MURRIERA, director de investigación de hidrocarburos. El 6, GUSTAVO MOSCOSO, titular del jurídico. El 7, JUAN CRISTÓBAL RAMÍREZ, gerente de comunicación. El 8, FERNANDO CASTREJÓN, director de escalamiento. La 9 (hincada) PATRICIA AGUNDIS SALAZAR, directora de operación de la planeación… Quienes cobran y no tienen ni presupuesto Por ende poco trabajo y nadie dice nada. Habrá más…