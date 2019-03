Miguel Barbosa se registra como candidato para elección de gobernador de Puebla

Miguel Barbosa Huerta entregó su solicitud de registro como candidato al gobierno del estado de Puebla, acompañado por los líderes de los partidos políticos de Morena, PT y PVEM, ante Joaquin Rubio Sánchez, vocal Ejecutivo del INE Puebla.

Junto con la lideresa nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky Gurwitz; el representante del Partido del Trabajo, Oscar González Yáñez, así como de los estatales como Juan Pablo Kuri Carballo, del PVEM, y Mario Bracamonte, de Morena, Barbosa Huerta destacó que aportará lo mejor para Puebla, que requiere la pacificación.

Hoy me he registrado como candidato a gobernador por la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla. Asumo con gusto y con responsabilidad esta encomienda, no los defraudaré. #Puebla pic.twitter.com/NgObi9Tt34

— Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) March 20, 2019