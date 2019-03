¡La misma gata, pero revolcada 4!

Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com….Sígueme en Face: @LaPlataforma0 Twitter: @LaPlataforma_ y la-plataforma.com donde hay más información…Amén de la información sobre la sobrina incómoda YULIANA TOVAR ALMAGUER, del gerente JOSÉ A. TOVAR IGLESIAS, auspiciado por ADOLFO CID VÁZQUEZ (títere de EDUARDO ZAVAL NACER) subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, en donde impera la corrupción…También le comento -estimado lector- que otro de los operadores quien ha sido investigado por la ASF y el OIC de PEMEX es JUAN CARLOS MÁRQUEZ MUÑOZ en el contrato 640405806-0 por “servicios de apoyo técnico para la integración de los servicios multidisciplinarios de salud en el trabajo en instalaciones de PEMEX-PEP” que fue negociado por ZAVALA NACER con el rector del Tec en Carmen (por cierto ex trabajador de PEMEX) y ahora lo continúa ADOLFO CID, y por eso puso ahí a YARA RUTH a cargo de esa coordinación -que antes la atendían dos gentes y ahora la atienden seis- personas para que ayuden a su consentida , y según se sabe junto con ALONSO MORENO, JOHANE CRUZ MANZUR y VÍCTOR SANTOS dijeron que no respondieran porque ya estaba tamaleado con la auditoría con denuncias y responsabilidades, por lo que seguramente este caso no ha sido cerrado a pesar de que había recobros por hacer para evitar el daño patrimonial, de esto ya tiene meses y no pasa nada…Menos con la magia de YARA RUTH…Para estos casos mencionados basta ver el historial de esta Subdirección con nepotismo como los de años anteriores donde se puede constatar en los expedientes donde por más de 4 años el gerente de SIPA en Bloques Norte el estrafalario MARCO MENDOZA NÚÑEZ DE CÁCERES (con historial de dádivas de compañías cuando estuvo en la Sur) tenia a su hermano FERNANDO NÚÑEZ y de igual forma solapó en la misma gerencia a MARCO A. DELGADO AVILÉS contratando a su hermana FLOR DE MARÍA DELGADO A.., y un sobrino de nombre JOSÉ LUIS como asistente por cierto en el mismo contrato que supervisa el grupo de la gerencia de MARCO DELGADO en sede de auditorías y de 12 mejores prácticas y elaboración de análisis causa-raíz de accidentes…En esto del nepotismo hay que ver los listados de personal contratado en compañías supervisadas en SIPA (Subdirecciones y Gerencias) y buscar las coincidencias de apellidos de personal de PEMEX en el mismo SIPA para ver que hay desde hijos, esposas, hermanos y más nepotismo…Habrá más.