La edad sale sobrando…

Lisset tiene 45 años de edad y Nacho Casano 38; a pesar de esta diferencia de edades, disfrutan su amor al máximo. Actualmente tienen una relación estable, en la que se están redescubriendo el uno al otro. Así lo declararon en exclusiva para Grupo Cantón.

“Él podrá tener menos edad, yo podré ser mayor, pero nos hemos compaginado muy bien. Eso sale sobrando, tenemos características muy distintas, pero nos hemos llevado muy bien y al final de cuentas nos complementamos el uno al otro”, dijo.

La pareja aseguró que este recalentado de la relación lo están disfrutando mucho más que hace dos años, cuando tuvieron un primer noviazgo mientras hacían la telenovela A que no me dejas: “Ahorita el fuego arde con más intensidad, ya descubrimos que ahora somos más maduros y que necesitábamos separarnos un tiempo para entender que nos necesitábamos el uno al otro”, comentó el actor.

Sobre si están pensando en boda o tener un hijo, esto declararon: “Todavía no sabemos, no sé si habrá boda o si habrá hijo o no. Ustedes, la prensa, siempre quieren ir un paso adelante; mejor nos vamos despacio y ustedes ya se enterarán cuando pasen las cosas. Por lo pronto, así estamos bien”, dijeron.