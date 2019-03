Gobierno capitalino prepara pipas por época de estiaje

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que su administración se alista para hacer frente a la temporada de estiaje.

“En la época de estiaje una buena parte de Lerma, de los pozos de Lerma, se queda para riego de los agricultores de esa zona y ya no llega a la ciudad, estamos hablando de un metro cúbico por segundo, poco más, a veces se castiga un poco más. Este metro cúbico por segundo sí además aumenta en la zona poniente, particularmente para riego de jardines, pues entonces disminuye mucho el abastecimiento al sur y al oriente de la ciudad”, aseguró Sheinbaum.

Señaló que se toman las previsiones necesarias para atender a la población que pudiera resultar afectada en este periodo de altas temperaturas.

“También hay algunos otros problemas que ya son históricos, no, en la Gustavo A. Madero, en Azcapotzalco. Por ejemplo, en la Unidad el Rosario se suministran de un pozo, ese pozo se perforó nuevamente por la anterior administración, pero la calidad del agua no es adecuada, y nunca se puso la planta potabilizadora. En este momento se está haciendo el análisis de cuánto cuesta esa planta potabilizadora, si nos da para poder seguir sacando agua de ese pozo, en fin, son distintos temas, también de lo que he dicho, producto del abandono que hubo en una planeación integral del suministro de agua en la Ciudad de México y su distribución”, agregó.