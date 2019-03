¿EPN bloqueó a Verónica Castro de Televisa?

Mucho se dijo que Verónica Castro fue vetada en Televisa por culpa de Enrique Peña Nieto, desde que éste era novio de la actriz Angélica Rivera, y posteriormente su marido. La relación de Verónica con la exPrimera Dama nunca fue buena y se recrudeció cuando La Gaviota llegó a vivir a Los Pinos.

Verónica dejó entrever públicamente en medios de comunicación la posibilidad de que el rechazo en Televisa haya sido provocado por una antipatía mutua con Angélica Rivera, su excuñada, pero ahora asume una actitud bastante diplomática cuando es cuestionada por la prensa respecto a dicha situación.

“No tenía conocimiento de eso. A hue*&^% que he pagado mis impuestos, siempre hay que pagarlos; pero yo no estaba enterada de eso. Estuve bloqueada por otras ching%&^%* que después platicaremos, pero ya saben o ¿no saben? No se hagan güeyes que bien que saben. ¿Para qué se hacen? Estoy aquí feliz, lo único que me urgía es estar en contacto con ustedes y que me jodieran como tú lo estás haciendo”, dijo la actriz a quien le cuestionaba con insistencia.

La causa a la que Verónica Castro se refería fue lo que pasó en la final del reality Big Brother, en 2003, cuando sufrió un accidente arriba de un elefante, que le afectó la movilidad, y la televisora se desentendió de tal situación. Después, en 2009, fue sacada de la telenovela Los exitosos Pérez, misma que protagonizaba junto con Jaime Camil y Ludwika Paleta.

Ahora, Verónica Castro regresa por la puerta grande a Televisa, como jurado del reality musical Pequeños Gigantes, con Miguel Bosé, Ariel Miramontes Albertano, y Karol Sevilla (actriz argentina, titular del programa Soy Luna, de Disney Channel), programa que fue presentado a los medios de comunicación este lunes, y que inicia transmisiones este domingo 24 de marzo a las 8:30 de la noche por Las Estrellas, bajo la conducción de Galilea Montijo.