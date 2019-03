¡Petroleando!

Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com….Sígueme en Face: @LaPlataforma0 Twitter: @LaPlataforma_ y la-plataforma.com donde hay más información…1.-La pregunta del día ante el evidente rechazo al corrupto CARLOS ROMERO DESCHAMPS, la cúpula sindical del STPRM y los 32 secretarios generales, es ¿qué va a pasar?…Los que esperaban movimiento se quedaron sentados…Todo apunta -como he dicho- a la vía legal-institucional…Esas son las formas del PEJIDENTE…Sin embargo es una vía larga y que puede pesarle a su plan de producción de PEMEX presentado ayer en Tula…Al tiempo…2.-Lo único que habría que celebrar son las promesas de inversión porque de ahí en fuera muy poco se puede rescatar de la inercia neoliberal que todavía arrastra la ex paraestatal y que cayó en manos morenas…Muy lejos estamos de levantar PEMEX, las prácticas de siempre de los mismos de siempre les marcha sobre ruedas…Por ejemplo, la planta chatarra de agronitrogenados PRO-AGROINSDUSTRIA S.A. DE C.V. que costó a EMILIO LOZOYA AUSTIN un poco más de 470 millones de dólares, ha dejado una carga obligatoria de pago a empresas asociadas como ARB ARENDAL/MILLER PIPELINE DE MEXICO (de los GUTIÉRREZ KATZE) UNITED PIPELINE DE MÉXICO, quien a su vez representan a UNITED PIPELINE INC…En octubre del 2013 estando PEÑA NIETO en funciones JOSÉ ÁNGEL GUTIÉRREZ KATZE, argumentó hasta el día de hoy, con la propuesta presidencial de reforma energética, que destaca no solo por sensatez, sino en buena medida como respuesta ante el apremio consecuencia de condiciones internas y externas que afectan a México…Y como no si siguen cobrando por rehabilitar y mantener una planta que hasta la fecha no ha producido un kilo de fertilizantes…Asignaciones otorgadas por PEMEX, demandas vs PEMEX, ecocidios, siguen aprovechando sus viejas prácticas tomando como argumento conocer a funcionarios que aún pertenecen a PEMEX para lograr asignaciones pues dicen hoy son más fáciles que antes…3.-Otra más, en la Subdirección de Servicios a la Explotación, que dirige RENÉ PUERTO ROVIRA sigue la corrupción y la impunidad a la orden del día, ya que sus aprendices de hampones, ARTURO JUÁREZ GONZÁLEZ (ficha 399360), NICTE CAPITÁN TRONCO (ficha 418064) y VÍCTOR RIBERA HERRERA (ficha 556148) se reunieron en lo oscurito con GRUPO MEXOIL de los magnates EDUARDO TRICIO y DANIEL SERVITJE, dueños de AEROMÉXICO, LALA y BIMBO; asociados con AQUILLA DRILLING de ÓSCAR VILLARREAL MARTÍNEZ, ganadores del contrato PEP-IR-S-GCSEYP-100- 69190-O100190432 por 451 millones 582 mil 710 pesos con 60 centavos de ¡DÓLARES! en el hotel Crown Plaza de Villahermosa…Reunión para ponerse de acuerdo y marcar las reglas del juego para operar con el contrato 641009802…A RIBERA HERRERA con poca experiencia y con tres años de antigüedad lo nombraron coordinador y residente de los contratos integrales de las compañías SCHLUMBERGER y HALLIBURTON, pasando por el arco del triunfo el reglamento de PEMEX ya que este personaje es transitorio con nivel 35, habiendo personal de planta nivel 37 con mayor antigüedad y experiencia, pero esto no le importa a este grupo de malos funcionarios que solo están acomodando a sus peones a conveniencia…Por cierto para ponerse de acuerdo, si fuera algo derecho, la reunión hubiera sido en las oficinas de PEP, y pusieron a JUÁREZ GONZÁLEZ como el supervisor…Habrá más.