Niega daño en su voz

Durante la presentación a medios de la nueva temporada de Pequeños Gigantes, sorprendió Miguel Bosé con la ronquera que tiene y que no le permitía hablar con claridad. Ante los cuestionamientos sobre si esta situación era porque su voz estaba a punto de desaparecer para siempre, esto dijo el español:

“Es una cosa pasajera, se irá, pero en este momento voy a seguir con mis actividades, obviamente no me voy a esconder, eso no ayudaría para nada a las emociones, al proceso de recuperación de esta voz. Estar aquí con este proyecto cerca de los niños es un buen escenario”, comentó.

La insistencia sobre su salud siguió y el cantante se desesperó, respondiendo de una manera poco amable.

“¿Cómo me veo?, ya quisieras tú a mi edad verte como me veo. Te he visto y cojeas mucho. Al rato te dejo tocarme para que veas que estoy muy bien”, dijo. Miguel Bosé lleva varios meses viviendo en México, después de la separación que tuvo con su pareja sentimental.

El cantante hispano aseguró que Pequeños Gigantes, de Televisa, es el mejor proyecto para reafirmar su compromiso con nuestro país, al que quiere tanto.