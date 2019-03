Frida Sofía arremete contra Sylvia Pasquel: video

La hija de ‘La Guzmán’ dice que su familia vive ‘en la luna’ o en una ‘telenovela que no existe’ y hace fuertes revelaciones sobre su tía.

México.- Sylvia Pasquel fue abordada por la prensa luego de que se diera a conocer que Silvia Pinal había sido dada de alta del hospital donde, además de ese tema, comentó el pleito que existe entre Frida Sofía y Michelle Salas.

“Para pelearse se necesitan dos y yo aquí nada más veo a una persona peleando” fue el comentario de Sylvia Pasquel.

Ante dicho comentario, Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, le respondió a través de sus historias de Instagram a Pasquel, donde también hizo fuertes revelaciones de la “Dinastía Pinal”:

“Ya que muchas de mi ‘familia’ viven en la luna, o no sé… en una novela que no existe, hay que aclarar cosas: sí se necesitan dos para pelearse, también se necesitan dos para hacer lo que tú hiciste con el ex de mi abuela; también se necesitan dos huevos, un par, para contestar, Michellita este es para ti…” dijo.

Además, aseguró que Michelle Salas no le ha respondido los ataques por un asunto de proteger su reputación.

“Acuérdense que no tiene tiempo de hablar con nadie tan ‘wherever’ como yo, pero manda a Pasquel”, y remató “Pasquel: oye Pasquel no te metas ‘güey’, o sea no te metas ¿tú qué? ¡tú qué!”, dijo Frida Sofía.