Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, el Vive Latino ya es grupero, y así quedó demostrado el pasado fin de semana, durante la presentación de Intocable en la edición número 20 de este Festival Cultural Iberoamericano, pues el grupo texano le cantó a más de 90 mil personas que corearon a todo pulmón sus más grandes éxitos como ¿Y todo para qué?, Fuerte no soy, Alguien te va a hacer llorar y Tu soledad y la mía, entre muchos otros.

El hecho de que con su música norteña Intocable haya contagiado a miles de rockeros, habla no solamente bien del grupo, sino que refuerza notablemente lo que hicieron anteriormente en este mismo festival otras agrupaciones del género regional mexicano como Ángeles Azules (2013), Los Tigres del Norte (2014), Los Ángeles Negros (2015), La Sonora Santanera (2016) y Bronco (2017). De ahora en adelante los gruperos ya no pueden faltar al Vive Latino y hasta deberían invitar a más, no solamente a uno, como lo han venido haciendo o, en su defecto, revivir El Vive Grupero con un formato nuevo y mezclado con grupos de rock.

No alcanzo a concebir por qué las alianzas que han hecho exitosos cantantes de banda en los últimos meses no han cuajado. Primero, iniciaron con muchos ímpetus Jorge Medina, El Mimoso, Germán Montero y Claudio Alcaraz con el proyecto Voces de la Banda y les fue del nabo en su debut en Temixco, Morelos, y había grandes expectativas con ellos para este año pero no se ha sabido nada, si siguen o ya no como colectivo.

Otro caso similar ocurrió con Los Grandes de la Banda con Big Band, en el que también se encontraban figuras como Germán Montero, El Mimoso, Horacio Palencia,SaúlEl Jaguar, Carlos Sarabia, Claudio Alcaraz y Lorenzo Méndez, pero tampoco pasó nada inclusive tuvieron que cancelar el concierto que ofrecerían en febrero en el Teatro Metropólitan por la escasa venta de boletos. Calidad hay de sobra, pero ¿por qué el público no se las compra?

Ya para despedirme les cuento que tuve de visita en la redacción de BASTA! al grupo Los del Refuego, quienes vinieron a estrenar un tema que le grabaron a Andrés Manuel López Obrador titulado Cabecita de algodón, en el que reflejaron perfectamente bien los logros que ha tenido el mandatario en sus primeros 100 días de gobierno, el tema ha causado mucho revuelo en las redes sociales y los chavos tienen el sueño de cantárselo personalmente al presidente.

Estos plebes –son muy jovencitostambién le hicieron su corrido a El Hijo de Octagón cuando salió del Exatlón y, lo más importante, es que están haciendo sus propias letras, arreglos y producción, lo que les da una mayor libertad de acción, pues hacen cosas inéditas y no le copian a nadie, como otros. Nos leemos en la próxima.