Construirán refinería las mejores del mundo: AMLO

“Las 4 empresas que seleccionó Pemex para la licitación de la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas “son las mejores del mundo, y se eligieron a partir de un estudio, una investigación, han construido en promedio 150 refinerías cada una. Son las que más experiencia tienen en la construcción de refinerías”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa matutina, y a pregunta expresa sobre por qué entregar la obra de esa refinería a empresas extranjeras, el presidente añadió que también podrían participar en la obra consorcios mexicanos.

“Hay muchas posibilidades que en esa misma refinería trabajen empresas nacionales, pero estamos dejando la dirección de la obra a estas empresas por la experiencia, que se trata de hacer esta refinería en tres años. Es una refinería grande con una inversión de alrededor de 8 mil millones de dólares. Entonces, tenemos que actuar con responsabilidad”, añadió el primer mandatario-

López Obrador enfatizó que se contrató a esas empresas con gran prestigio internacional y sin historial de corrupción, porque “no queremos que en estas obras tan importantes las empresas no tengan capacidad profesional, que no tengan capacidad económica y sobre todo que no sean empresas con dimensión ética”.

Y puntualizó: “No queremos casos como los de Odebrecht, no queremos casos de obras que están inconclusas o de empresas que no han cumplido. Por eso se cuidó esta situación”.