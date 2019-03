Belinda es consentida de TV Azteca

El conductor del programa México tiene talento, Eddy Vilard, no descarta la posibilidad de que la guapa Belinda, quien ahora funge como coach de La Voz Azteca, se aviente un palomazo en el foro con ellos.

“Me encantaría que Belinda viniera al programa, estaría bueno que viniera a cantar. A mí también me gustaría que me invitaran a La Voz. El problema es que no me he podido topar con ella porque La Voz se graba en TV Azteca y nosotros grabamos en Toluca, pero la vamos a invitar”, reveló.

Eddy está contento con su faceta como conductor: “Estoy muy contento con esta oportunidad, México tiene talento es un programa muy bonito que te permite estar en contacto con la gente, te permite ver su talento. El mundo de la conducción me encanta y estoy muy agradecido de que los productores hayan confiado en mí”.

El conductor aseguró que el jurado es lo máximo: “Cada quien tiene su personalidad, Horacio Villalobos es una gran persona, es muy culto, tiene muchas experiencias; María José es dulce y muy divertida, además de que es una excelente cantante; y qué se puede decir de Adal Ramones, es una persona entera, con muy buen manejo de palabras. Creo que el programa hizo un buen equipo de jueces y eso ayuda bastante”, finalizó.