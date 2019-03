Anabel Ferreira negó sexo y la echaron

Anabel Ferreira alcanzó los cuernos de la luna con su programa Anabel! durante la década de los noventa; sin embargo, ese éxito se apagó de un día para otro y, en parte porque no quiso acceder a favores sexuales de ciertos ejecutivos que la acosaron. Así lo declaró la actriz en exclusiva para GRUPO CANTÓN.

“Sí, claro, hay señores o personas que piensan que por gozar de un estatus pueden hacer con las demás personas, en este caso yo, lo que quieren y pues yo no soy el capricho de nadie; perdón, y sí he pagado el precio por decir no, me han cerrado las puertas por eso”, declaró.

La comediante, con varias décadas de trayectoria, aseguró que no se arrepiente de haberse negado de tal situación: “No me costó trabajo decir no, asumo las consecuencias. La dignidad va más allá de cualquier trabajo. Hoy estoy orgullosa de eso, aunque no falta la amiga que me dijo, ¡qué mensa fuiste, Anabel! Lamentablemente la mujer se autocrucifica”.

Anabel Ferreira antepone su dignidad a cualquier trabajo: “Con mi dignidad no negocio, punto. Lo que hagan los demás me da igual, yo respeto, fenomenal, es tu cuerpo, es tu persona y puedes hacer con ella lo que quieras”, finalizó.