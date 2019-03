Vive Latino, 20 años de magia

POR YOAB

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, por fin este pasado 16 y 17 de marzo el Foro Sol se vistió de gala para recibir como lo ha hecho año con año al Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino. Desde 1998 El Vive Latino busca siempre reinventarse y eso ha logrado que alcance un estatus de festival de culto. Pero en esta ocasión se pone de manteles largos, ya que cumple 20 años, que se dicen fácil pero han sido forjados con mucho esfuerzo y dedicación. La celebración comenzó desde el primer momento, no se escatimó ni en el más mínimo detalle, una feria con rueda de la fortuna incluida, presentación de documentales, un área comercial repleta de todo tipo de recuerdos alusivos al festival y a las bandas, función de lucha libre profesional, show de comedia estilo stand-up, zona de comida y bebida y por supuesto el plato fuerte, los grandes músicos, que una vez más, desde los clásicos a los nuevos, nos estremecieron.

Además de las más de 80 bandas espectaculares, sin lugar a duda lo más destacado en todo el evento fue la logística sin igual, mientras que vivimos en un país carente de organización, este evento que albergó a más de 80 mil personas logró mantener un control sin precedentes. El Vive Latino nos sorprendió al tener un estricto horario al que se apegó y respetó al pie de la letra; y aunque el público gritara “¡otra, otra!”, los músicos, por respeto al horario, no salían de nuevo.