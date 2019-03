Querían maquillarla ¡con rubores del tianguis!

Reclamar que la quisieran arreglar con pinturas compradas en el mercado sobre ruedas, ¡trajo como consecuencia que la suspendieran del programa A9 ( A las nueve )! Sí, por oponerse a que la maquillaran con cosméticos del tianguis, María Rebeca fue castigada en World TV (canal de televisión restringida). Ella NO exigía productos Chanel sino únicamente una marca decorosa con la que no corriera el riesgo de ir a dar al dermatólogo por un problema en el cutis, pero a la directora del canal eso NO le agradó y como sanción la suspendió del programa. María Rebeca NO aceptó el castigo y decidió renunciar a la emisión. ¡¡Aplausos!! Eso es tener dignidad.

DE UN DÍA PARA OTRO, ¡LE QUITARON EL PROTAGÓNICO!

Tres semanas llevaba realizando trabajo de mesa (entiéndase lecturas y ensayos), pero hace un par de días le avisaron “la protagonista ya no eres tú”. Sí, de un día para otro a Ximena Rubio le quitaron el protagónico de La Usurpadora. Ella, repito, tenía más de quince días preparándose para el inicio de grabaciones (que será en abril) de esa telenovela, sin embargo, ¡de pronto!, fue notificada que Sandra Echeverría la suplantaría.

________________________________________________________________________________________________________

HERROREZ

Ojalá Esteban Loaiza busque apoyo para mejorar su ortografía.

¡Burro!

________________________________________________________________________________________________________

De seguir ezcriviendo así la persona que redactó esta nota va a tener que dejarle la vacante a alguien que sí sepa escribir bien.

¡Vergonzoso!

________________________________________________________________________________________________________

¡Ja, ja, ja, ja! Hay un gran error en este tuit:

¡Y es la edad de Lorena Herrera! Sí, es un error decir que tiene 46 cuando está a punto de alcanzar 60.

________________________________________________________________________________________________________

¡Por hoy BASTA! Nos leemos el lunes venidero.

Postdata. Di NO al uso de bolsas de plástico.