Novio de Nora Salinas salió muy celoso

En exclusiva para GRUPO CANTÓN nos percatamos que el novio de Nora Salinas, muchos años mayor que ella, la acompaña en todo momento, no se despega de ella y está ahí en el foro esperando que su enamorada termine de trabajar para irse juntos y vivir su amor al máximo.

Durante el inicio de grabaciones del programa de comedia Simón dice, protagonizado por Arath de la Torre, el señor se encontraba en el foro, viendo a su amada Nora Salinas, no le quitaba el ojo de encima, mientras que la actriz atendía a los medios de comunicación.

Nadie se percató que el señor se encontraba en el foro, fuimos los únicos que lo reconocimos.

Respecto a su relación, la actriz, no quiso dar detalles: “La prensa siempre ha sido muy respetuosa conmigo, ya les presenté a mi pareja, no tengo por qué esconderme de nada, estamos muy contentos, pero no les voy a contar más, es mi vida privada, solo se los voy a presentar y ya. Si se han ventilado cosas, es porque otras personas lo han dicho”, comentó.