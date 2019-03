¡La tercera, la vencida!

Ciudad de México.– Con mucha suerte corrieron los hermanos Chávez: Ángel de Oro y Niebla Roja, para vencer a Terrible y Bestia del Ring en el combate de apuestas que se celebró en Homenaje a Dos Leyendas 2019, en el que se rindió tributo al Padre de la Lucha Libre: Salvador Lutteroth, y La Leyenda Azul: Blue Demon.

Una vez terminada la lucha, con los cuellos lesionados y las huellas de la batalla marcadas en sus cuerpos, Grupo Cantón platica con los ganadores, quienes acompañados de su padre, Apolo Chávez, dieron rienda suelta a su alegría al darse cuenta que pudieron vencer no sólo a sus rudísimos oponentes, sino también a sus fantasmas del pasado, pues ambos venían de perder las máscaras, en el Aniversario 84 del CMLL y el Homenaje a dos Leyendas 2018, respectivamente.

“Aquí está lo que le prometimos a toda nuestra afición, los hermanos Chávez saliendo con la mano en alto; ahorita no importan las lesiones que nos ocasionaron Los Ingobernables, porque el cariño del público es lo que nos motiva. No sólo saldamos una cuenta pendiente con Terrible y Bestia del Ring, pues sabíamos que si ganábamos era curar esa herida de haber perdido mi máscara hace un año ante Cuatrero, ahora tengo las cabelleras de dos rivales que nos costaron muchas lesiones.

“Terrible, te dimos una sopa de tu propio chocolate, sea cual sea el resultado, ganar es ganar, no importa si fue por poco”, agrega Ángel de Oro.

Y es que el joven lagunero aprovechó una distracción para emparejar la tercera caída, pues habían rendido a su hermano, y luego una dislocación en el hombro que sufrió Terrible para rendirlo con la llave del Escorpión y dejarlo sin cabellera junto a Bestia del Ring.

Por su parte, Niebla Roja recuerda que sus rivales en turno nunca tuvieron piedad de ellos, incluso ni cuando estaban lesionados y en camilla, por lo que dedica el triunfo a su padre y a su familia, que estuvieron en La México Catedral para apoyarlo.

“Aún quedaban los fantasmas de cuando perdí mi máscara ante Gran Guerrero en una función de Aniversario del CMLL, y temí lo peor cuando me tocó bailar con la más fea y rendirme en la tercera caída, no soporté ese castigo al cuello, pero Ángel de Oro salió adelante, los fantasmas han quedado atrás”, indica.

Finalmente, El Joven de 24 Quilates reconoce que pudo salir con la victoria gracias a la lesión de su rival, pero así es esto y en la guerra y en el amor todo se vale.

“Lo siento Terrible, no te tuve piedad, en Puebla no me tuvieron piedad, el viernes les pedía un poco de tiempo porque estaba el doctor atendiéndome, lo siento, fue una sopa de su propio chocolate”, señala. Tras rapar a Los Ingobernables, disfrutarán del triunfo y comenzarán de cero, al mismo tiempo que advierten que su siguiente objetivo es Rush, si El Toro Blanco decide seguir con la rivalidad e intenta vengar a sus compañeros.