Horóscopo semanal: Del 18 al 24 de marzo

●RITUAL EN LA FASE LUNAR● Ahora que hay Luna creciente en Leo usa como protección un ojo de venado y revierte las malas intenciones, envidias y daños.

ARIES

En lo que te propongas hacer o a donde quieras ir no te irás con las manos vacías pues no te gusta perder. No te acostumbres a rutinas molestas, camina al aire libre y disfruta de ti mismo. Hay personas que quieren opinar demasiado de tu vida personal.

TAURO

No puedes cuidar a todo mundo no puedes estar en todos los temas que les corresponde llevar a otros, si lo sigues haciendo perderás oportunidades y momentos maravillosos para ti.

GÉMINIS

Agradece lo que tienes y trabaja en lo que te hace falta, evita las comparaciones tuyas con otras personas y de tu propia familia o amistades con otros, cada quien tiene sus defectos y aciertos. Mantén orden en tu vida sentimental, no pierdas el control por celos.

CÁNCER

El mundo seguirá avanzando y lo que te haya faltado por hacer no regresará de la misma manera, aunque siempre llegan oportunidades diferentes no dejes ir las mejores por exceso de confianza. No quieras corres en terrenos difíciles en donde debes conservar el equilibrio.

LEO

Algunas persona sienten bastante atracción por ti y todo lo que haces pero tú falta de entusiasmo e interés no te dejan ver con claridad. Excelentes propuestas e inversiones económicas y laborales, tendrás agradables sorpresas pronto.

VIRGO

Hacer algunos cambios en tu forma de ser para sobrellevar a otros y entender sus puntos de vista será bueno para tener acuerdos que beneficien a ambos. Que nada detenga tus planes de trabajo o estudio, ni tú propia pereza para iniciarlos.

LIBRA

Si no tienes ganas no te comprometas en temas o compromisos que no harás con gusto, expresa tus motivos. No pierdas tiempo en discusiones que no tendrán fin en familia o en las que no tienes nada que ver.

ESCORPIO

Encuentra el momento ideal para ti, meditar y decidir sobre tu área sentimental y familiar necesita de tu concentración. Tener mayor disposición con la gente que te rodea te ayudará a que te tomen en cuenta en nuevos trabajos o actividades.

SAGITARIO

Dar resultados podrá conseguir que también exijas tú a los demás atención y mayores ganancias para ti. Evita los rencores con las personas que se encuentran cerca, si hablaron mal de ti ellos quedarán peor al salir la verdad a la luz.

CAPRICORNIO

No puedes agradarle a todo mundo y es algo que te debió haber quedado muy claro desde hace tiempo así que sigue con tus actividades de manera normal y con respeto a todos. Días de mucha atracción física que personas tendrán hacia ti.

ACUARIO

No te detengas por lo que diga la gente, sigue con tus planes pues hay muchas actividades nuevas que debes realizar. No te hagas falsas ideas ni te llenes de celos por simples sospechas. Define tus prioridades.

PISCIS

Defiende tus ideas y proyectos pues hay personas en familia que no los aceptan y entienden bien, deja de tener miedos al que dirán. Entre más tiempo te tardes en tomar decisiones, más oportunidades pierdes laborales y económicas.