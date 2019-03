Ayudan a los adictos

Luego de estar alejados del alcohol y las drogas por un buen tiempo, los famosos Carlos Bonavides y Mauricio Clark se están dando a la tarea de presentar ponencias de su vida en Centros de Rehabilitación y Reclusorios para hacer conciencia en los internos de que las drogas destruyen. Tal y como lo hizo el fin de semana Huicho Domínguez, quien fue al Reclusorio Femenil de Chiconautla a dar un show gratis a las internas.

“Venimos a ser felices, no a sufrir. Pórtense bien para que salgan pronto de aquí y puedan rehacer su vida”, les dijo. Además, agregó que él llegó hasta el fango por culpa del alcohol: “Me quedaba en las calles, pero me di la oportunidad de recuperarme, ahora no desaprovecho ningún minuto”.

Por su parte, Maurico Clark estuvo recientemente en el Centro de Rehabilitación Hacienda Nueva, en Ecatepec, Morelos, en donde les puso un video a los presentes para que recapacitaran. “Mi sueldo solo me sirvió para destruirme la vida, acabé con mi nariz. Las drogas acabaron con mis sueños. Me quedé sin amigos, le hice mucho daño a mi familia. Ahora soy otro, ustedes también pueden cambiar su destino”.