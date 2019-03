VIDEO: Revive el doblete de Carlos Vela en la MLS

El mexicano Carlos Vela fue figura marcando dos goles en el empate de Los Ángeles 2-2 frente al New York, en el partido correspondiente a la fecha tres de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

Con el empate, el cuadro de Los Ángeles se ubicó en el tercer lugar de la tabla general de la MLS, buscará sumar el siguiente duelo cuando reciba al Real Salt Lake, New York City se posicionó en el lugar 15 y se medirá al cuadro del Toronto en la siguiente jornada.

LOS GOLES:

— LAFC (@LAFC) March 17, 2019