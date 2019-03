VIDEO: Conductora de TV Azteca golpea a mariachi

Abril Cervera, conductora de TV Azteca, protagonizó un episodio polémico y viral en redes sociales luego de agredir a un conjunto de mariachis.

La agresión se dio luego de que el grupo de mariachis aseguró que fueron contratados por un servicio de una hora y 20 minutos para el programa “Cada Mañana”, sin embargo, la conductora se rehusó a pagar y los confrontó.

“No es por tiempo pendejo, no es por tiempo que te contraté, a mi nunca me dijiste que era por tiempo estupido. No me interesa tu puto tiempo, estás ahí y terminas el trabajo”, dijo Cervera a los músicos.