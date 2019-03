Sí maltrataba a Silvia Pinal

Muy alivianado, Luis Enrique Guzmán apoyó la versión de su madre, Silvia Pinal, respecto a lo que vivió con Enrique Guzmán. En estos días, se transmitieron los capítulos donde el cantante de rock maltrató a la diva mexicana: “Todo lo que sale en la serie es verídico, está muy apegado a la realidad y pues qué vamos a opinar, está bien todo lo que se muestra en los capítulos, es muy real”, platicó.

Luis Enrique visitó a su madre Silvia Pinal en el hospital y a su entrada dio el parte médico: “Está reaccionando muy bien al tratamiento. Sale sábado o domingo porque queremos que esté en perfecto estado y no recaiga. Ella ya se quiere ir”.

Respecto al supuesto distanciamiento que tiene Silvia Pasquel con su madre, esto dijo: “Puros chismes, mi hermana Silvia no había podido venir porque también estaba enferma de la respiración y estaba en Acapulco a nivel del mar, pero ayer vino y todo está en orden”, dijo.

Y sobre el pleito entre sus sobrinas Michelle Salas y Frida Sofía, declaró: “Ahí no me meto, no sé mucho de ese asunto”.