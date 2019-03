Se niega a las narcoseries

GABRIEL CUEVAS

El actor mexicano José Ron, se niega a hacer personajes que tengan que ver con el narcotráfico, debido a que considera que como actor, trata de mandarle mensajes positivos a todos sus seguidores, los cuales ven en él, una figura de aspiración.

“Pues yo prefiero contenidos, historias o personajes que den mensajes positivos, en eso me enfoco y no creo que haría algo como de lo que tú me comentas, precisamente por el tema del narcotráfico. Creo que es una responsabilidad y prefiero que los jóvenes que me siguen se identifiquen con mis personajes positivos”, reveló el actor.

Ron considera que este tipo de proyectos suman a que las personas vean como héroes a los que en la realidad de nuestro país han hecho historia por cosas ilegales.

“Me han ofrecido eso, pero hay muchas propuestas, hay mil plataformas, hay mil proyectos y finalmente la gente sigue lo que quiere ver… De repente hubo mucho esta parte de historias de narcos o de mucha violencia, yo como actor prefiero contar otro tipo de historias, llevando otro tipo de mensajes, más sociales, más humanos y siempre le seré fiel a lo que pienso y a lo que creo, por eso te repito no me interesa estar en estos formatos, porque no es algo que para mí sume”, dijo.

El actor está contento con el éxito que está teniendo la teleserie Ringo, tanto que se ha dejado el look del personaje.

“Ahora que termine de grabar me cambié el look, me hice un moicano y de repente al ver la novela me dieron ganas de volver a raparme, se hace muy cómodo y con este calor es perfecto”, concluyó.