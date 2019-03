Primera parada, Australia

Ciudad de México.– Se abre el telón de la categoría reina del deporte motor, una temporada más inicia con el Gran Premio de Australia, donde Lewis Hamilton, actual monarca de la Fórmula Uno, se presenta en el Circuito de Melbourne para el inicio de la defensa de su corona arriba de un Mercedes, escudería que lo ha ganado todo desde 2014, año en el que llegaron los motores híbridos.

The first qualifying session of 2019 is just around the corner!

Make sure you don't miss it ⏰ – wherever you are! 🌏#AusGP 🇦🇺 #F1 pic.twitter.com/Bz3gpzT1cN

— Formula 1 (@F1) March 15, 2019