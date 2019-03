Hoy presentamos: Ganamos en TVyNovelas

Apachurro, señora bonita. Tremendo cumpleaños se aventó Galilea Montijo para su hijo Mateo, sobre el América, pues de sorpresa el Burro le ayudó a llevar a Oribe Peralta, y el jugador de las águilas le entregó una playera firmada por todos los del equipo. Convivimos con él, su mujer e hijos, la pachanga estuvo de lo mejor para chicos y grandes, pues la Gali avienta la casa por la ventana. Ahí estaba su comadre Inés Gómez Mont, que por cierto también es pambolera, pero sobre todo buena mamá. Un día antes llevo a los niños a conocer a Maradona, sí, ¡el 10 argentino se porto de lo mejor!

¡Los premios TVyNovelas! Mi primera vez, me sentía muy emocionada, en mi casa hay uno que se ganó mi bisabuela Ada Carrasco, y siempre cada año decretaba: “Un día me van a invitar”, y al subir a recoger el premio, yo sentía un hoyo en el estómago cuando dijeron: “Hoy subimos todos”, y me tocó estar al lado de mi mamá y mi tía (Magda y Andrea). Llegando a casa Magda lloró de felicidad, decía “sueño cumplido, lo logramos”, y si, ¡esa noche fue nuestra! Y de la telenovela Amar a muerte.

Latoya Jackson está en México, ésta semana estrenó show, y la hermana de Michael Jackson, en modo accesible, se dio cita para conocer a 10 chiquillos y elegir al que baila igual o mejor que su hermano. ¡Me encanta la gente sencilla! Y la serie de Silvia Pinal está que arde, todos los días vemos escenas súper fuertes mientras La diva de México, se encuentra hospitalizada. Lo mejor es que nos cuentan que mañana ya sale del hospital.

Y espérense, el miércoles se presentan todos los programas de comedia de Televisa, en verdad genial. ¡Mi propósito es reír! Felicidades Raúl Araiza, Paul Stanley y Mau Mancera.

Moraleja: La vida es mejor cantando, y este consejo les doy, porque su amiga Escalona soy.

P.D: ¡No mientan por convivir!