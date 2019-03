Chef Oropeza debe una millonada

El Chef Oropeza y su hermano Guillermo Oropeza, despidieron injustificadamente a dos trabajadores de Oropeza Comunicaciones Culinarias S.A. de C.V., en el año 2012. Al paso del tiempo, la demanda (con expediente 578/2012) que le pusieron los extrabajadores, ha seguido su curso y ahora los cocineros tienen que pagar más de 2 MDP. Así lo dio a conocer en exclusiva para GRUPO CANTÓN, el abogado que lleva el caso, Efraín Espino.

“Desde el año 2012 los hermanos Oropeza despidieron a dos personas injustificadamente, y a través de un juicio resultaron culpables. Se les condenó a pagar cerca de 2 millones 300 mil pesos”, reveló.

El licenciado agregó que si los afectados no pagan, podrían perder su mansión del Pedregal: “Han pasado años y la negociación no se ha concretado, ya tenemos embargada una casa en El Pedregal. Ellos están en riesgo de perder ese patrimonio por no pagar en su momento”.