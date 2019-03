Si temor a la derrota

Ciudad de México.– La dupla Ingobernable, conformada por Terrible y Bestia del Ring, se dice lista para la lucha de apuestas por las cabelleras que sostendrán este viernes contra Ángel de Oro y Niebla Roja durante el Homenaje a Dos Leyendas 2019, donde se rendirá tributo al padre de la Lucha Libre en México, Don Salvador Lutteroth y a La Leyenda Azul, Blue Demon.

Fieles a su costumbre de querer humillar a sus rivales, Los Ingobernables comentan a Grupo Cantón que no les importa en lo más mínimo el resultado. “Siempre estamos al acecho, venimos a ganar y venimos a humillar. Pobrecitas La Chica Dorada y La Caperucita Roja, esas niñas no saben dónde se metieron y los vamos a humillar y a dejar pelones. A nosotros no nos interesa ser favoritos o no, a nosotros lo que nos interesa es humillar, perdamos o ganemos. Pero una derrota no está en nuestro menú, ustedes van a ver a Los Chávez arrastrándose después de la madriza que les vamos a dar arriba del ring, porque se están enfrentando a la experiencia, a dos auténticos rudos, a la vieja escuela”, sentencia Terrible.

Y agrega que como auténticos rudos de la vieja escuela no son de mucho hablar y se valdrán de cualquier artimaña para tratar de quedarse con la victoria sin importar que sus rivales protesten.

“Que no lloren como niñas, en la guerra y en el amor todo se vale, y aquí nosotros somos rudos. ¿Quién dijo que nosotros vamos a jugar limpio?, somos rudos de la vieja escuela, la que forja cabrones, forja luchadores, no mediocres o vedettes ni niños fifís, y a lo mejor no somos aéreos, pero cuando se trata de atacar lo hacemos sin tocarnos el corazón, y en esta ocasión ganemos o perdamos, pase lo que pase, al final no pasa nada.

“Les vamos a dar una golpiza que se van a arrepentir de ha habernos retado, y ojalá pasen de la primera caída, porque este tipo de eventos no a cualquiera le quedan, porque una Máquina y una Bestia somos lo mejor arriba del ring, somos la realidad, el presente y el futuro de la lucha libre”.

CONTESTA A SUS DETRACTORES

Por su parte, Bestia del Ring apela a su colmillo para salir con la victoria el próximo viernes.

“Somos de la vieja escuela, no hay nada que nos asuste o que nos intimide, nosotros vamos a humillar y arrastrarlos, los vamos a dejar pelones, ténganlo por seguro. A esos hermanitos todavía les falta mucha experiencia, han tenido suerte, pero la suerte se acaba y si se metieron con nosotros no se la van a acabar, ya saben que no hablo mucho, sólo con hechos y los demuestro en el ring”, asegura.

Explica que están preparados para perder o ganar. “Si ganamos no pasa nada, si perdemos tampoco pasa nada, todo sigue igual, la vida sigue, las derrotas son para engrandecernos, te caes y te vuelves a levantar, y vuelves a decir aquí estoy, aquí sigo y aquí seguiré, porque tengo lo que ningún joven tiene, las agallas, el físico, la entrega, la disciplina.

“A nosotros Los Ingobernables nos gusta que nos abucheen y nos mienten la madre, no nos gusta que nos den aplausos, porque nuestro trabajo es hacer encabronar a la gente y eso lo logramos, porque nadie hace lo que hacemos nosotros, somos feos, cabrones y nos vale madre, como deben de ser los rudos”, expresa.

Finalmente, critica a sus detractores, que dicen que gracias a sus hijos esta en el CMLL, cuando es recíproco.

“Gracias a mí, mis hijos Rush, Místico y Dragon Lee están aquí en esta gran empresa, y si yo estoy es porque todavía aguanto, dando de qué hablar, estoy dando resultados sea como sea. Yo tengo un orgullo muy grande de decir que yo hice a mis hijos, y los entrené al modo que mi profesor El Diablo Velasco me entrenó, con una disciplina muy dura y los resultados ahí están. “Los tres están en la cima, gracias a que no me anduve con niñerías y los traté muy recio y les decía: ‘A ver tráiganme a ese cabrón, y si no sirve pa’ sacarlo a la chingada’, y ahí están los resultados, por eso están donde están”, finaliza.