Obrador revira a Massieu: no tengo al PRI en mi pensamiento

Rechazó las acusaciones de la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, de que intenta intervenir en el proceso.

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, rechazó las acusaciones de la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, de que intenta intervenir en el proceso del tricolor para renovar a su Comité Ejecutivo Nacional. Las declaraciones de Ruiz Massieu se dieron luego de que AMLO criticara a José Narro, uno de los aspirantes a la dirigencia priista. López Obrador agregó que “no le preocupa el PRI y que no lo tiene en su pensamiento”.

Esto dijo AMLO en su conferencia mañanera en Palacio Nacional: “No me meto en eso, la verdad que no me pasa por la cabeza, no lo tengo en mi pensamiento, no me ocupo en eso… es mucha la imaginación de mis adversarios… no me preocupa… además qué me tengo que estar metiendo yo en la vida interna de un partido, ¿qué gano yo con eso? Nada, me desacredito”.

Cabe señalar que de acuerdo con La Silla Rota, Ruiz Massieu pidió al presidente que respete y no se entrometa en el proceso de renovación por el que atraviesa el partido.

Lo anterior por los señalamientos sobre supuesta corrupción en los contratos para adquirir medicamentos durante el sexenio pasado, en el que Narro se desempeñó como secretario de Salud, actualmente busca ser dirigente del PRI.