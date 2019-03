Señoras y señores, ya es viernes y si no queremos quedar fuera de las estadísticas, hay que hacer el amor.

Según una encuesta, en México preferimos hacer el amor los fines de semana. Nuestros horarios favoritos son entre diez de la noche y dos de la mañana.

La encuesta arrojó que el 56% de la población mexicana de más de 30 años asegura tener relaciones sexuales dos veces por semana, mientras que la media internacional es de 1.5 veces por semana. Yo pensaba que lo hacía poco, pero con estos números, hasta me emocioné.

Es que no me va a dejar mentir, el cuerpo se cansa. Entre chamba, familia y zumba, el tiempo no alcanza. Pero al ver que nos gusta la madrugada (según la encuesta) ya lo entendí todo. Con razón la gente llega con ojeras a trabajar normalmente.

Yo juraba que ahora en marzo, con la llegada de la primavera a partir del 21, todos nos íbamos a alborotar. ¿Pero qué creen? Según este estudio, realizado en 2016, la estación favorita de los mexicanos para hacer el amor es en invierno y no primavera, como muchos pensaríamos.

¿Usted cada cuánto tiempo le da gusto al cuerpo? ¿También hace el amor o cómo le llame al sexo, dos veces por semana? Felicidades. Mexicanos al grito de guerra. Que contenta estoy con esta noticia de que somos el país que más goza en el mundo entero. Y vivieron felices para siempre, gracias a El manual de la buena esposa.