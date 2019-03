La guerra este sábado

Aunque los jugadores importantes rara vez asoman la cabeza en el Handicap Gay Dalton, este año puede alterar el curso de los acontecimientos si tan sólo hubiera una sorpresa, camino al Handicap de las Américas del 25 de mayo.

Pero el hecho de que el que se baraja como favorito indiscutible al Clásico de Clásicos, Kukulkán, no participará este sábado, no quiere decir que Germán Larrea vaya a permitir que otro se quede con el galardón. Larrea, que tiene dos cuadras, presenta dos entrys: con Huitlacoche y Templo Maya por San Jorge, y Xocoyotzin y Jicamón de la que lleva las siglas de su nombre, GL. De tal forma que es remota la posibilidad de que alguno de sus ejemplares no se cuele al podio.

Pero sí existe esa posibilidad de la sorpresa, y la encabeza Metro Bus, de Cuadra Latina, ganador del Handicap Pura Sangre en diciembre, y segundo lugar del Clásico Día de la Bandera de febrero pasado. Y en ese orden queremos ver qué presenta en pista Boone Docks, de Cuadra Famous, que si bien tiene hechuras de súper atleta, tiene más de un año sin ganar una competencia.

La temporada de carreras de élite comienza este sábado.