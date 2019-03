Hellboy ha vuelto

Por Harry Plus

David K. Harbour, famoso por su papel de Jim Hopper, en la serie de Netflix, Stranger Things, platicó en conferencia sobre su más reciente película Hellboy, la cual es una nueva adaptación del famoso cómic. El reconocido actor hablo un poco sobre las similitudes que tiene con su querido personaje.

“Me identifico mucho. Él batalla con el hecho de que está destinado a ser la bestia del apocalipsis y no quiere serlo, así que siente que sus decisiones pueden definirlo como una persona diferente. Yo también tengo mis bestias interiores que no se pueden controlar, pero creo que mi comportamiento y mis decisiones son las que me definen como ser humano”, reveló.

Además aprovechó para chulear a nuestro país: “México es increíble y su gente también. En mis veintes vine y recorrí lugares como Zihuatanejo y Oaxaca. Amo este país”, finalizó.