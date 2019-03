Exoneran a Flavino Ríos por encubrir a Javier Duarte

Ríos fue acusado de ayudar a escapar a Javier Duarte en octubre de 2016; al morir el único testigo logró ser exonerado.

México.- Un juez de Distrito otorgó un amparo liso y llano a favor del ex gobernador Flavino Ríos Alvarado, que lo deja libre de una probable vinculación a proceso por delitos de encubrimiento, tráfico de influencias y abuso de autoridad.

Ríos fue acusado de haber permitido la fuga del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, en octubre de 2016.

El Juez de Distrito dictó que no hay delito ni la probabilidad de que lo hubiese cometido, luego de que el único testigo del caso, un piloto aviador, murió el año pasado en un accidente y no alcanzó a ratificar sus testimonios.

Reportes de Quadratin indican que, Ríos, al salir de audiencia, señaló que siempre confío en las autoridades y dijo que como ciudadanos debemos ver que en Veracruz hay Estado de Derecho.

Yunes me imputó, me condenó, me estigmatizó, hizo creer que cometí delitos, pero aquí estoy”, expresó Flavino Ríos Alvarado.

Ríos Alvarado podrá regresar a su vida normal en la entidad veracruzana, sin tener la obligación de ir a firmar mensualmente en Pacho Viejo, por lo que, expuso, ha recuperado su vida y ahora puede volver a emplearse para sobreponerse económicamente.