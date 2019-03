Enrique Guzmán visita a Silvia Pinal en el hospital

México.- Desde hace unos días, Silvia Pinal fue hospitalizada, manteniendo a sus fans pendientes sobre su estado de salud. La primera actriz tuvo que ser ingresada al nosocomio debido a un cuadro de neumonía. Pero tanto la misma diva mexicana, como una de sus hijas, han confirmado que afortunadamente se encuentra bien, desechando además todos los rumores sobre la gravedad de su caso. Ahora, mientras la estrella del Cine de Oro espera a ser dada de alta, ha sido visitada por quien fuera una de sus parejas y padre de dos de sus hijos: Enrique Guzmán.

Fue el mismo cantante quien dio a conocer su visita en el hospital a la madre de sus hijos Alejandra y Luis Enrique. “Hoy pasé a ver a la señora Sylvia Pinal, me recibió de muy buen humor…”, escribió ayer el intérprete en su cuenta de Twitter, antes de señalar que habló con el médico sobre el estado de su ex esposa y sobre cuándo podría ser dada de alta. “Me informa el Dr. Manuel Catrip que el domingo se irá a su casa. Estamos mis hijos y yo muy satisfechos”, agregó en su tuit Enrique, quien entre 1967 y 1976 estuvo casado con Pinal.

Desde el pasado miércoles, Enrique Guzmán ya había manifestado estar al tanto de la salud de la primera actriz, aunque había precisado que no había tenido la oportunidad de ir a visitarla en el hospital. “Estoy muy pendiente, es más, está en manos del mismo médico que atendió la neumonía de mi mujer, así que está en buenas manos”, dijo el rockero a su paso por la alfombra roja del estreno del espectáculo Forever King of Pop, en declaraciones retomadas por el diario El Universal. Actualmente, el cantante se encuentra casado con Rosalba Welter Portes Gil, pero eso no ha sido impedimento para que esté pendiente de la madre de sus hijos.