Con sabor a revancha

Ciudad de México.– La Serie Final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) del año pasado enfrentó a los Soles de Mexicali ante los Capitanes de la Ciudad de México, con triunfo para el conjunto de Baja California.

En esta temporada, el destino ha escrito que ambos equipos se vuelvan a poner frente a frente, pero ahora en la Final de la Conferencia Sur, con el boleto a la Serie definitiva en juego.

Para Rigoberto Mendoza, base del cuadro de la capital del país, ésta es una oportunidad de oro para cobrarse la derrota en la Final anterior, pues además considera que se ha generado un encono especial ante los de la frontera, aunque no se considera favorito, a pesar de terminar como primer lugar de la Conferencia.

“Lo considero como una revancha, siempre que nos veamos contra Soles será una rivalidad especial. No me doy como favorito porque al final una Serie la puede ganar cualquier equipo, y más cuando son equipos del nivel de Soles y no son nada parecidos a equipos como Abejas de León”, refirió el nacido en República Dominicana, quien espera un juego cerrado ante los cachanillas.

“Debemos trabajar como lo hemos venido haciendo, no confiarnos, aunque la Serie anterior (ante Abejas) la barrimos, sabemos que Soles es un equipo muy difícil, el cual hemos enfrentado cinco veces en la temporada y una vez en Liga de las Américas, y creo que han sido juegos muy cerrados y de eso debemos de cuidarnos.

“Esta temporada nos ha pasado que los juegos importantes, se nos complican o los perdemos, y sabemos que Soles es un equipo que si cometemos errores no nos va a dar chance”, afirmó Mendoza de la Rosa, después de la práctica del viernes del equipo en el Gimnasio Juan de la Barrera, que será la sede de los primeros dos encuentros, el domingo y lunes, de la Final de Conferencia.

Rigo ha tenido un año destacado, al ser considerado el Jugador Más Valioso de la temporada regular en la LNBP, líder de puntos de Capitanes en la Liga de las Américas y clasificar a su país al Mundial de Baloncesto.

“Bueno, entiendo que estoy pasando por un buen momento, aunque todavía falta más Rigoberto Mendoza, todo eso se lo agradezco a Dios, todo lo que está pasando en mi carrera y con Capitanes”.