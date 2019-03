Autoridades determinarán delitos por guerra sucia 2018

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, presentó este viernes una “denuncia de hechos” ante la Fiscalía Electoral “contra quien resulte responsable” por el financiamiento presuntamente ilegal de la campaña negra en contra del hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador, durante el proceso electoral 2017-2018, por el documental “El Populismo en América Latina”.

Nieto Castillo dijo que la denuncia la presentó, dijo, con todos los elementos analizados por al UIF, que tiene atribuciones para ello, y que existe la presunción de que la creación de este documental y la forma en que se obtuvo el dinero para el documenal y su realización pudieran constituir un delito.

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que serán las autoridades competentes las que determinen si las pruebas configuran o no un delito.

“Ya la autoridad competente va a dar a conocer si son buenas las pruebas o no lo son; si hay sustento o no; quiénes son realmente los involucrados. La investigación pues tiene que ver con el manejo de cuentas, de dinero. Alguien decía que para saber sobre un delito, había que seguir la pista al dinero, pues eso es, de quién eran las cuentas, de dónde salía el dinero, a dónde se iba, por más que trataran de simular pues se sabe”.

Lo anterior, lo aseveró López Obrador, luego de que le preguntaron su opinión respecto de las reacciones de los involucrados en los señalamientos que hizo este jueves, de que el Consejo Mexicano de Negocios, incluido quien fuera su presidente, Alejandro Ramírez, así como el productor Alejandro Quintero (ex publicista de Enrique Peña) y la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles. Alegaron que el presidente hace juicios públicos a priori.

“Para esto, que es la Fiscalía Electoral, y el INE, para que indaguen, se analice y se revise. Y, sobre todo, esa es la idea de prevenir. Se acuerdan que siempre he sostenido que justicia significa castigar, pero también prevenir conductas antisociales, que ya no haya impunidad. Por eso se dio a conocer esta información que no es buscar pleito, nosotros no nos vamos a pelear con nadie, es nada más decir que esto estaba mal”, puntualizó al respecto.