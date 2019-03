América por la mejor semana

Ciudad de México.– En los viernes de Piojo en Coapa, versión previa Clásico Nacional, Miguel Herrera, confiado por lo que hizo su equipo ante las mismas Chivas el miércoles en el Estadio Azteca, se notó positivo respecto a repetirle la dosis al odiado rival, deportivamente hablando.

El duelo semanal, que validó el pase del América a las Semifinales de la Copa MX, para el estratega fue redondo, el mejor de 2019, “porque mantuvimos el nivel 90 minutos”, pero tampoco se pone un tope.

Y es que Herrera, ante el cuestionamiento de qué se podría mejorar para enfrentar al Rebaño, pero ahora en su casa, se refirió sobre todo a atinarle al cuadro que lleva una red.

“El tratar de ser más contundentes, porque tuvimos llegada, pudimos haber puesto al equipo arriba en el marcador antes, pero nos faltó ese tino”.

De la manera cómo llegan sus muchachos, pues la victoria ante el tapatío pudo inyectarles más confianza, Miguel es claro:

“El ambiente siempre es bueno, con conciencia, es un gran grupo, relajados no existe, ya tuvimos tiempo para relajarnos, y no nos fue bien”. De hecho, dejando de lado si el Guadalajara salió con cuando alterno, y esta noche mandará a los estelares, o que el capitalino se mostró muy superior, el timonel de los cremas lanza que es una historia totalmente distinta.

“En un Clásico no puedes confiarte por más que hayas ganado. No existe la relajación, no veo porque el equipo piense que el partido va a ser el mismo que el del miércoles.

“Si no haces las cosas bien, cualquier plantel te puede ganar. Por descuidos nuestros o por lo que quieras, si nosotros no estamos al 100, como el miércoles, cualquiera te puede ganar”, agregó en conferencia de prensa.

TIENE CONTRATO

Henry Martín, quien regresó al banquillo ante los rojiblancos, pero que entrando como relevo propició el segundo tanto, de Nicolás Benedetti, otra vez pareciera estar inmerso en la injusticia.

De hecho, se habla de que Martín busca una alza en sus percepciones con las Águilas, pues amagaría con irse en caso contrario, pero el técnico americanista es claro y asegura que lo quiere muchos años en el Nido, porque además este grupo necesita regularidad.

“Henry tiene año y medio de contrato, está haciendo muy bien las cosas, yo quiero que se quede, quiero que tengamos a este equipo mucho tiempo, pero si nos lo arrebatan como nos quitaron a Lainez (Diego), pues ni modo, pero mientras estén bien yo quiero que se queden”.

Referente a que el atacante azteca no ha celebrado sus últimos goles, tal vez a manera de presión, revela que él ni cuenta se ha dado, pues cuando su equipo marca, está fuera de sí por tanta alegría.

“No sabía eso de que no estaba festejando, yo siempre veo que hace su jalada esa de enseñar los músculos, y yo no me doy cuenta, porque yo también estoy celebrando”, aclaró.

CRÉDITO

Algunos expertos y analistas hablan acerca de un partido que fue tan cargado para el crema porque el chiverío mandó una formación poco atrevida, además sin algunos titulares, pero Miguel asevera que su buen pie les dio para ser dominadores, y les da su justo valor a los elementos que construyeron el importante triunfo.

“Yo pienso que el Guadalajara dio un partido como el que dio porque nosotros hicimos que lo diera así; si le quitas la pelota, tienes iniciativa, y cuando no tienes la pelota lo presionas y lo obligas a tirar pelotas largas y le cortas las conexiones, pues obvio que lo haces ver mal”.