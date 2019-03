‘Se infiltran sabandijas en Morena’: Polevnsky

Son traidores que quieren adueñarse del partido, advirtió su dirigente nacional.

México.- La presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, advirtió que en el partido se han infiltrado “sabandijas” y traidores que quieren adueñarse de ese instituto político, por lo que llamó a la militancia a cerrar filas.

“Son muchas las sabandijas que se nos han infiltrado, son muchos los que están echándole el ojo al partido de una manera mezquina y perversa, porque están pensando que el partido tiene mucho dinero”, alertó durante una reunión con mujeres morenistas.

“Están desatados, también porque ven el poder, y muchos se dedican a vender candidaturas, por eso están desatados, y por eso es muy importante que ustedes tengan claro cómo están las cosas para que cuidemos al partido como lo más valioso que tenemos”.

Polevnsky dijo que la pugna por el control del instituto político se da en el contexto de las elecciones locales que habrá este año en diversos estados.

“Cuando vienen los procesos electorales, los demonios andan sueltos, todo mundo quiere meter mano, todo mundo quiere decidir aunque no le toque, no son miembros del CEN, no les toca hacer la política electoral, pero se meten y dan lata, y mucha”, expresó.

“Hay que pensar que no les interesan sólo las elecciones en donde andan metiendo la mano, y donde se están exhibiendo y se están viendo muy mal. ¿Saben qué es lo que quieren? El partido, eso es lo que quieren, a niveles estatales, municipales y nacional”, dijo.