Rubén Albarrán descontento con su documental

El vocalista de Café Tacvba está en disgusto con el director que realizó la cinta sobre la gira que realizó con el grupo Hoppo!, por America del sur

Durante el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en su edición 34, el vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán, realizó la presentación del documental Hoppo! Sin rumbo, del director Giovanni Longo, y en el cual el cantante es figura central, puesto que la cinta retrata la gira que realizó junto con el grupo Hoppo! (de la cual es el líder), durante la gira que realizaron en 2014 por Chile y Argentina. Pero para sorpresa de todos, el cantante se mostró en disgusto con la labor realizada por el director de dicho documental.

“Personalmente el resultado no me gustó, es un documental que perdió muchas oportunidades para reflejar lo sincero que somos. En Hoppo somos 5 personalidades bien diferentes, cada uno tiene una visión muy distinta de la vida y música, y es algo que el director no aprovechó. La cinta documenta una gira que realizamos por America del sur, deliciosa y con toda la intención de disfrutar nuestra amistad, pero no se pudo plasmar”, comentó.

Siguiendo con la platica, Rubén aclaró el por qué de su disgusto hacia la cinta: “Hubo drama, momentos graciosos, mucha aventura, a cada paso íbamos descubriendo muchas cosas. En Hoppo somos 2 mexicanos y 3 chilenos, y cuando iniciamos esta gira solo teníamos una fecha pactada y todo lo demás se fue abriendo poco a poco, pasaron cosas maravillosas que en el documental tristemente no puedes ver, no está reflejado”, externó.

Añadió: “Más allá del resultado no podíamos negarnos esa oportunidad de ese escaparate de presentar nuestra música. El acercamiento de presentarnos con la gente; somos un grupo totalmente independiente, no tenemos disquera, mánager ni nada, y no lo buscamos. El director es un tonto y no aprovechó la oportunidad que se le dio”, destacó tajante.

Hoppo! Es una banda que esta integrada por Rubén Albarrán, Carlos Carbón, Rodrigo Aros y J. P. Villanueva

Hoppo!, significa ¡Vamos!