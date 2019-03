Prepara una joya musical

Vicente Fernández está preparando un disco de colección que va a hacer historia, porque la gente espera que Vicente ofrezca algo nuevo, y esto no solamente será novedoso, sino será un suceso, porque este disco que él mismo va a producir, se llama algo así como La dinastía Fernández, aunque todavía no tiene título definitivo.

Vicente cantará con Alejandro, su hijo; con sus nietos Alex Jr. y Camila Fernández. Hasta el momento tienen el proyecto sobre la mesa y no está definido totalmente; sin embargo, se sabe que grabarán solos cada uno de los integrantes y después duetos e incluso los 4 unirán su talento, voces espléndidas que nacen del tronco que es Vicente Fernández. Este disco no saben si lo lanzarán como sencillos o como un álbum, ya que hasta el momento se desconoce la estrategia de la disquera, y si la canción que ellos escojan será inédita, porque no se ha confirmado nada y si este tema aparecerá en el disco de Vicente, de Alejandro o de Alex Jr., o también existe la idea de que este acontecimiento musical se pueda escuchar en los discos de los consagrados, Alejandro y Vicente. Todavía no se establece fecha para la producción del disco pero ya Vicente se está encargando de los detalles, buscando lo mejor, para lograr un disco de colección.