¿Por qué se cayó Facebook?

La red social Facebook anunció que, después de sufrir la caída de su servicio, el día de ayer, pudo identificar el problema.

A través de su cuenta de Twitter, Facebook reconoció que experimentó fallas y errores debido a un cambio en la configuración de su servidor.

“Ayer, como resultado de un cambio en la configuración del servidor, muchas personas tuvieron problemas para acceder a nuestras aplicaciones y servicios”, dijo la plataforma en su tuit. “Ahora hemos resuelto los problemas y nuestros sistemas se están recuperando. Lamentamos los inconvenientes y apreciamos su paciencia”.

Yesterday, as a result of a server configuration change, many people had trouble accessing our apps and services. We've now resolved the issues and our systems are recovering. We’re very sorry for the inconvenience and appreciate everyone’s patience.

— Facebook (@facebook) March 14, 2019