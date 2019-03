Lamentable; Falta de apoyo en distribución

Por Harry Plus

Sandino Saravia, productor de Roma, cuenta que en México faltan salas que muestren la gran diversidad del cine latino

Una de las grandes problemáticas con las que se encuentra la industria cinematográfica es la distribución, pues existe una carencia de salas que distribuyan la totalidad de las películas que se generan en los países latinos, así lo expuso el productor de cine de origen uruguayo, Sandino Saravia, productor Roma, y quien durante el Festival Internacional de Cine en Guadalajara en su edición 34, lamentó la insuficiencia de la distribución cinematográfica.

“Hay un estado general de la distribución del cine en el mundo. Se están haciendo muchísimas más películas de las que se hacían hace 10 años y eso también lo vuelve imposible. En México se hacen 160 películas al año y más de cien en los demás países”, reveló Saravia.

Productor de la cinta de Alfonso Cuarón, Roma, Sandino cuenta que las pocas salas que existen son de carácter comercial, lo que impide que los espectadores tengan oportunidad de apreciar otro tipo de cine: “La gente no tiene donde ver cine, y si no tiene la posibilidad de ver otra cara, no lo va a hacer. Tenemos salas comerciales y en la mayoría está Spider-man; eso es lo que va a consumir la audiencia. En México, por ejemplo; tienen la Cineteca Nacional que tuvo a 1 millón 300 mil espectadores el año pasado. Son de los pocos lugares abiertos al público que promueven el cine”, externó.

Para el uruguayo, haber llegado a México le abrió un mundo de oportunidades en la producción de cine, por lo que Un monstruo en mi cabeza, fue su primera cinta sin necesidad de una coproducción internacional: “Hay películas que tienen un actor de distinto país de origen a los demás, y ahí se notan estas coproducciones. Ahora, no hay excusa para esto, pues México tiene una cantidad impresionante de apoyos cinematográficos”, señaló.

TRABAJO

Entre las películas que ha producido Saravia, se encuentran Pájaros de verano, Roma y Divino amor de mascara