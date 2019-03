Ana de la Reguera; Incursiona en musicales

La actriz participa en “El rey de todo el mundo”, un musical mexicano dirigido por el español Carlos Saura

Durante el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, la actriz Ana de la Reguera aprovechó la oportunidad de platicar sobre uno de sus próximos y más ambiciosos proyectos, la cinta “El rey de todos el mundo”, que será dirigida por el español Carlos Saura, y que cuenta en su reparto con primeros bailarines como Isaac Hernández y Greta Elizondo, una producción que representa su primera incursión en el mundo de los musicales.

“Siempre había querido hacer un musical, en teatro o en cine, de verdad que estoy muy emocionada porque mi primera vez será de la mano de un grande como Carlos Saura, y además estar con grandes personas, como Isaac, mi amigo de Instagram. Ya nos llevábamos virtualmente y me invitaba a sus presentaciones de ballet, y saber que estaré con él aquí, pues emocionada de estar en mi país filmando. Mi personaje es súper bonito, es muy inesperado y pues no puedo hablar mucho de él, solo que es bailarina y coreógrafa”, relató.

Además, la actriz comentó que en su vida siempre estuvo involucrado el baile, una de sus grandes pasiones y que ahora tendrá la oportunidad de reflejar en esta nueva película: “Sí estoy muy conectada con el baile. Afortunadamente estoy trabajando en Estados Unidos, pero crecí bailando, es lo que más me gusta, también por eso pude hacer este personaje ya que no era algo ajeno para mí. Fue solo adaptarme a ciertas cosas y además pues el personaje me va muy bien por mi edad y mi momento de vida”, concluyó.