VIDEO: Atala Sarmiento rompe en llanto tras ataques en su contra

Atala Sarmiento rompió el silencio y en llanto durante la emisión de Intrusos al recordar los ataques que ha sufrido en su contra desde su salida hace un año de Ventaneando.

“Desde hace un año…”, pronunció Atala, que de pronto comenzó a llorar. “Perdón, pero es que estoy muy sensible”

“Llevo un año aguantando incesantes ataques en mi contra —continuó la conductora—, burlas, insultos, calumnias, injurias, contra mí y contra mi familia, contra mi marido, y yo me he mantenido todo el tiempo en la misma línea de prudencia, respeto, educación; no he contestado a las agresiones jamás porque nunca ha sido mi estilo”.

Acompañada de Martha Figueroa y Aurora Valle, Atala Sarmiento leía un comunicado para desmentir la información divulgada por una revista de espectáculos, según la cual ella habría sido víctima de violencia por parte de su marido, David Rodenas.